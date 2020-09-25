"الري" تواصل حملات إزالة التعديات على المجاري المائية لنهر النيل

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن استمرار موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281.017) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (405) حالات تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (67) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (208) إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (130) إزالة على منافع الصرف.

محافظة بني سويف الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 90 إزالة

وفي هذا الصدد، أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 67 إزالة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 شملت 15 إزالة بمحافظة القاهرة و7 إزالة بمحافظة الجيزة و 22 إزالة بمحافظة أسيوط وإزالتين بمحافظة سوهاج و11 إزالة بمحافظة قنا و3 إزالات بمحافظة الأقصر و7 إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56235 إزالة.

ومن جانبه، أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بإزالة 208 مخالفات خلال الأسبوع من شهر سبتمبر شملت إزالة 36 بمحافظة الغربية و17 إزالة بمحافظة القليوبية و42 إزالة بمحافظة المنوفية و44 إزالة بمحافظة أسيوط و21 إزالة بمحافظة سوهاج و3 إزالات بمحافظة أسوان و45 إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري 146924 إزالة.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت (130) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 5 محافظات، وتضمنت تنفيذ 21 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 16 إزالة والدقهلية 5 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 90 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف 90 إزالة، إلى جانب تنفيذ 19 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 8 إزالات وفي سوهاج تم إزالة 11 حالة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77858).

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.