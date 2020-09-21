متحدث الرى بعد استخراج كارنيه الشيوخ: وضعنا سيناريوهات لمواجهة الفيضان

أكد النائب المهندس محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية الأحزاب، والمتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، استعداد وزارة الرى والموارد المائية لمواجهة الفيضان والسيول حال حدوثها فى الأيام القليلة القادمة، وذلك على خلفية التحذيرات التى أطلقتها بعض المحافظات لأخطار المواطنين بالفيضان القادم .

وقال "السباعى" فى تصريح ل "الوطن"عقب استخراج كارنيه العضوية اليوم ،ان وزارة الرى اعدت عددا من السيناريوهات المحتملة حال وقوع الفيضان، وذلك من خلال استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل فى فرعى دمياط ورشيد، بهدف استيعاب الشبكة للمياه الزائدة وقت الطوارئ.

واستطرد قائلا :أن وزير الدولة للموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى كان قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري علي كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، استعدادا لاستقبالها، و إجراء الصيانه الدورية لحوالي 117 مخر سيل.

وحول عضويته بمجلس الشيوخ ،أكد النائب محمد السباعى أنه سعيد بتواجده لخدمة الدولة المصرية بالأفكار والرؤى داخل الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان، وقال: سنسعى بكل طاقتنا للعمل على تفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ فى ثوبه الجديد.

ويشار إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى كان قد أصدر قرار ا العام الماضى بتكليف المهندس محمد السباعى، متحدثًا رسميا باسم الوزارة، خلفا للدكتور يسرى خفاجى الذى كان يشغل المنصب.وفى الفترة الماضية نجح "السباعى"فى حصد المقعد النيابى بالقائمة الوطنية لمجلس الشيوخ .

وهو من ابناء محافظة الشرقية، وتخرج فى كلية هندسة جامعة الزقازيق عام 2007، وحصل على دورة "إدارة الأزمات والتفاوض" من أكاديمية ناصر العسكرية.

ويشار إلى أن أجمالى عدد النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية لمجلس الشيوخ حتى الأن ١٩٠ نائبا.