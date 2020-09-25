الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية.. الحكاية مع عمرو أديب والخلية

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "مطاردة غرامية" الساعة 3 مساء، وفيلم "سحر العيون" الساعة 5 مساء، وفيلم "بنات العم" الساعة 8 مساء، وفيلم "الخلية" الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "الشقة من حق الزوجة" الساعة 4 مساء، وفيلم "الناظر" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الزيارة انتهت" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم 2012 الساعة 3 مساء، وفيلم Deepwater Horizon الساعة 6 مساء، وفيلم Captain Phillips الساعة 8 مساء، وفيلم San Andreas الساعة 10:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

تعرض القناة مسلسل "ختم النمر" الساعة 3 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، و"بين عالمين" الساعة 5 مساء، ومسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساء، و"يوميات ونيس ج3" الساعة 7 مساء، ومسلسل "نيللي وشريهان" الساعة 8 مساء، و"بين عالمين" الساعة 9 مساء.

ON دراما

تعرض قناة "ON دراما" مسلسل "المال والبنون ج2" الساعة 5 مساء، ومسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساء.

CBC دراما

تعرض قناة "CBC دراما" مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 5 مساء، "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6:30 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 7 مساء، وبرنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء.