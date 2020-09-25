موسكو تعيد نظام العمل عن بعد خوفا من كورونا

أوصى عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، المواطنين المسنين وذوي الأمراض المزمنة، بالعودة إلى نظام العمل عن بعد، وسط تخوف من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل الموقع الرسمي لرئاسة بلدية موسكو عن سوبيانين، قوله، اليوم الجمعة: "يجب على سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة عدم مغادرة منازلهم أو مغادرة منطقة الحدائق الخاصة بهم دون ضرورة قصوى، ويرجى عدم التواصل بالأقارب والأصدقاء الذين يعيشون بشكل منفصل مؤقتا"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد سوبيانين، أن "التجول في الهواء الطلق، وممارسة الرياضة غير مقيد".

وأضاف سوبيانين: "أطلب بشدة وأوصي بإعادة نقل أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى العمل عن بعد، وبالطبع دون الإضرار بالعمليات التجارية الأساسية في المؤسسات ومصالح المستهلكين".

دخلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى التداول في موسكو.

وقال مصدر في المقر الميداني لمكافحة فيروس كورونا ومراقبته بموسكو، للصحفيين، "في البداية، سيجري تطعيم موظفي مراكز التصوير الطبقي المحوري، وموظفي إدارة تقديم الرعاية الصحية في المنازل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "تجري دراسة اللقاح في فترة ما بعد التسجيل في موسكو، علاوة على ذلك، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، إلى التداول بين السكان، وقبل كل شيء، سيجري تطعيم العاملين في مراكز التصوير الطبقي المحوري، وكذلك الأطباء والممرضات في عيادات الطب الداخلي المختصة بعلاج أمراض البرد والنزلات الصدرية والإنفلونزا، وكذلك العاملين بقسم الرعاية الصحية المنزلية في المستوصفات الحكومية، وكذلك الممرضات العاملات في مجال سحب الدم والمواد الحيوية الأخرى في المنزل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لتقديم لقاح كورونا مجاناً للأمم المتحدة وموظفيها، قائلًا: في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنعقد قمة مع الدول المهتمة بتطوير لقاحات ضد كورونا".