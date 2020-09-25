وزير السياحة: الإعلان عن كشف أثري كبير بمنطقة الأهرامات خلال أيام

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيجرى افتتاح متحف شرم الشيخ خلال الأسابيع المقبلة، كما جرى افتتاح متحف الغردقة، وتم نقل آثار توت عنخ آمون لشرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى أنه سيجرى الإعلان عن كشف أثري كبير في منطقة الأهرامات "سقارة" خلال أيام.

وأضاف "العناني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في فنادق مصر، من الأفضل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أي دولة ترغب في زيارة مصر، تسأل سفيرها، الذي يستقي معلوماته من الإعلام ووزارتي الصحة والسياحة وما يسمعه من أصدقائه ومصادره.

وقال وزير السياحة والآثار، خلال استعراض أهمية زيارة سفراء 30 دولة أجنبية لمدينة شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات التي تطبقها الفنادق: "أنا حبيت أوفر عليهم، وقلنا لعدد من السفراء هنعملكم رحلة كسائحين، ووزير الإعلام حرص على إحضار ممثلي 21 وكالة إعلام أجنبية لتغطية هذه الزيارة، وعمومًا فإن الجميع يعمل لأننا نمر بأزمة".

وحول السفراء الأجانب، قال وزير الآثار، إنهم يشعرون بالانبهار لأنهم كان في صحبتهم 4 وزراء ومحافظ، كما أن رحلتهم في شرم الشيخ كانت شاملة واحتوت على أي شيء قد يمر به السياح في مصر.