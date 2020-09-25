البنوك تجتمع الأحد لبحث عوائد شهادات الإدخار بعد قرار البنك المركزي

تبدأ البنوك، الأحد المقبل، اجتماعاتها؛ لبحث موقف العائد على شهادات الإدخار والودائع بعد قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 0.5%، بحسب مصادر مصرفية.

وتجتمع لجان "الإليكو" في البنوك عادة بعد قيام البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة صعودا أو هبوط.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

فيما قرر بنكا مصر والأهلي إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، لمدة عام، اعتبارا من الاثنين الماضي، وكانت الحصيلة لبيع الشهادات في البنك الأهلي بلغت نحو 280 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة الشهادة في بنك مصر 103 مليارات جنيه.

وفي الوقت الحالي يتيح البنك الأهلي لعملائه حاليا الشهادة البلاتينية لـ3 سنوات، التي تمنح عائد يبلغ 12.25% ربع سنوي و12% شهريا، فيما يتيح بنك مصر، شهادة القمة، التي يتم إصدارها للأفراد الطبيعيين فقط، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، و معدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.