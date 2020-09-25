لو بتحب الخيال العلمي.. أماكن عرض فيلم Archive بالسينمات

تعرض السينمات هذ الأسبوع فيلم Archive، وتدور أحداثه حول شخص يفقد حبيبته في حادث أليم، ويحاول أحد العلماء في عام 2038 زرع وعي ومشاعر زوجته المتوفية داخل جسد إنسان آلي قام ببنائه، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق

فيلم Archive تأليف وإخراج جيفن روثري، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، أبرزهم ثيو جيمس، رونا ميترا، توبي جونز، ستايسي مارتن، بيتر فرديناندو، جيريمي ويلر.

يعرض الفيلم في سينمات وهي الزمالك، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما داون تاون، سينما سيتي ستارز، صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما سيتي سنتر ألماظة، سينما كايرو فيستفال.

وتعرض السينمات أيضًا أفلام جديدة هذا الأسبوع ما بين الانيميشن والموسيقي الاستعراضي والأكشن والتشويق والخيال العلمي والرعب وهي Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna، Greenland، Trolls World Tour ، Unhinged.

والأفلام العربي الموجودة بالسينمات هي زنزانة 7، توأم روحي، الغسالة، الحوت الأزرق.