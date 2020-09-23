أنيميشن وأكشن وخيال علمي.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات

تعرض دور السينما مجموعة مميزة من الأفلام بين الخيال العلمي والأكشن والاستعراضي هذا الأسبوع، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك، كالتالي:

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف الفريق أنّه كلما تقدموا في العمر اقتربت علاقتهم مع ديجمون من نهايتهم، فيصبح المستقبل مجهول قبل المعركة الأخيرة.

أبطال العمل إياكا أساي، جوني يونج بوش، جريفين بيرنز، روبي دايموند، ماري ديفون، ناتسوكي هاناي، ومخرج الفيلم توموهيسا تاجوتشي.

Greenland

تدور أحداث الفيلم حول عائلة جون جاريتي، التي تكافح لمواجهة ظاهرة طبيعية عن مذنب متجه نحو كوكب الأرض ويهدد بانتهاء الحياة عليها.

أبطال الفيلم جيرارد باتلر، مورينا باكرين، سكوت جلين، ديفيد دنمان، براندن كوين، أندرو باتشولر، والمخرج ريك رومان وو.

Trolls World Tour

تدور أحداث الفيلم عن بوبي وبرانش اللذين يكتشفان أنّهما يمثلان قبيلة ضمن 6 قبائل من الدُمي، موزعين على 6 أراض مختلفة وكل قبيلة مختصة بصنف من الموسيقى، ويكبران في عالم الدمي.

أبطال الفيلم جاستين تيمبرليك، آنا كيندريك، جايمي دورنان، سام روكويل، جيمس كوردن، فلولا بورج، ومخرج الفيلم والت دورن.

Unhinged

تدور أحداث الفيلم حول راتشل الذي يتقاطع طريقها مع شخص غامض، فتجد نفسها في خطر كبير بسبب هذا الرجل الذي يسعى لتعليمها بعض الدورس المميتة.

أبطال الفيلم راسل كرو، كارين بيستوريوس ، جيمي سامبسون، جابريل بيتمان، سيلفيا جراس كريم، لوسي فاوست، ومخرج الفيلم ديريك بورتي.

Archive

تدور أحداث الفيلم حول رجل يفقد حبيبته في حادث أليم، ويحاول أحد العلماء في 2038 زرع وعي ومشاعر زوجته المتوفية في جسد إنسان آلي قام ببنائه.

أبطال الفيلم ثيو جيمس، رونا ميترا، توبي جونز ، ستايسي مارتن، بيتر فرديناندو، جيريمي ويلر، ومخرج العمل جيفن روثري.