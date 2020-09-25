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محمود مسلم

بريطانيا تحقق في مقتل ضابط شرطة على يد محتجز جنوبي لندن

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أ ش أ
12:01 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم، فتح التحقيقات في مقتل ضابط شرطة بعدما أطلق محتجز النار صوبه في قسم شرطة مدينة "كرويدون" جنوبي لندن.

وأضافت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه لم يتم إطلاق أي رصاصات من أسلحة الشرطة خلال الحادث الذي أطرح أرضا الضابط البالغ من العمر 23 عاما، مشيرة إلى أن الضابط كان في حالة حرجة متأثرا بجراحه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم يتم التعرف حتى الآن من أين أتى المحتجز بسلاحه.وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعربت عن "حزنها البالغ وصدمتها" فور علمها بمقتل الضابط أثناء تأدية عمله.

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