الإخوان "عايزينها فوضى".. العربي الحديث يكشف تحريض الجماعة لنشر العنف

لا يزال أهل الشر والجماعة الإرهابية، يسعون في الأرض فسادًا، حيث أصدر مكتب الإرشاد بيانا موجهًا لعناصره الموجودة بمصر، هدفه اشعال الغضب، اليوم الجمعة، في ظل استمرار دعواتهم لإثارة الفوضى بالبلاد.

وجاءت تعليمات مكتب الإرشاد في بيان رسمي، نشره موقع "العربي الحديث"، إلى جميع افراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، للتأكيد على ضرورة النزول ومواجهة قوات الأمن بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعا عن أنفسهم وعن المتظاهرين من الشرطة.

واستمرارًا لدعوات الجماعة الإرهابية.. خرج وجدي غنيم ليؤكد على أهمية النزول، وذلك عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "انزل يا حبيبي متخافش ده واجبك نحو دينك في سبيل اقامة دولة الخلافة انزل وكسر وخرب مباح شرعًا امام افعال الظالمين وبالتأكيد لو اتضربت أو اتاخدت ف كله في ميزان حسناتك".

"ربيع": وعي المصريين ساهم في عدم نجاح مخططات الجماعة الإرهابية

قال إبراهيم ربيع، القيادي الاخواني المنشق، والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن أيديولوجيات جماعة الإخوان الإرهابية مبنية على العنف والمصلحة، ودعواتهم بالتكسير هى تحريض من مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة على الفتنة، لأنهم يريدونها فوضى.

وأضاف ربيع، لـ"الوطن"، أن المواطنين كانوا على وعي كبير ويقظة قوية، ساهمت في عدم إنجاح مخططات جماعة الإخوان للإيقاع بمصر، لافتًا أن هدف الإخوان الرئيسي، هو إلغاء الحدود.

وتابع: الجماعة سعت لتكسير مؤسسات القلب الصلب للدولة، من القوات المسلحة والشرطة والقضاء، موضحًا، أن الإرهابية سعت لتشكيل حرس ثوري وتفكيك مؤسسات الدولة وعمل مؤسسات بديلة لضمان استمرار تمكين التنظيم من مفاصلها وحماية التنظيم الإجرامي من المصريين إذا أرادوا إنقاذ دولتهم وإرهاب من يحاول الاعتراض أو عدم القبول بحكم المرشد.

"أبوهاشم": الجماعة تكره أي مؤسسة تسعى للحفاظ على أراضيها

فيما قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان بيكرهوا أي مؤسسة تخدم مصر وتسعى للحفاظ على وحدة أراضيها والدفاع عنها أو عمل أي إنجاز مثل القوات المسلحة المصرية.

وأضاف أبوهاشم: الجماعة الإرهابية تعادي الإنسانية ككل وكارهين لكل الناس، مشيرًا إلى أن السيسي أنقذ مصر والإسلام والإنسانية من الإخوان.