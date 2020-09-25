ضبط مسؤول أحد المطاحن بالقليوبية استولى على الدقيق المدعم

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من القبض على مدير مسؤول عن أحد مطاحن الدقيق البلدي المدعم بالقليوبية في مدينة بنها بتهمة الاستيلاء على 182 طن دقيق بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين تفيد وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة ثان بنها والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82 % والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة.

تم عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات الى قيام مدير المطن بالاستيلاء على الدقيق والقيام فى التصرف فى الانتاج بالبيع فى السوق السوداء والإستيلاء على أموال الدعم التى تقدمها الدولة لمستحقيها وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والإستيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مكبرة إستهدفت المطحن ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز فى الدقيق بكمية قدرها " 182 طن " من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% بما يعادل مبلغ مالى قدره " 2,500,000" بما يعد ذلك جريمة وإستيلاء على المال العام من قِبل موظف عام وتم ضبط المدير المسئول عن المطحن وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

كما تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب، وذلك لتجميع كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والغير صالحة للاستخدام الأدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق مرة أخرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب وذلك لتجميع كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والغير صالحة للاستخدام الأدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق مرة أخرى.

على الفور تم شن حملة مكبرة، تمكنت من ضبط 2,4 طن دواجن مُجمدة ومقطعات دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.