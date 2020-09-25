القبض على 6 عاطلين خطفوا طفلة وطلبوا مليون جنيه فدية في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز الرياض التابعة لمحافظة كفرالشيخ، من إعادة طفلة جرى اختطافها وطلب فدية مليون جنيهاً وذلك خلال 24 ساعة والقبض على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكرم أهالي الطفلة ضباط الشرطة المشاركين في إعادة طفلتهم ومنحهم دروع شكر وتكريم لهم.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً يفيد قيام مجهولين بخطف طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام، في توك توك ، حال سيرها في أحد الشوارع وفروا هاربين، فكلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة وإعادة الطفلة لذويها.

شكل مدير المباحث فريقاً ضم المقدم فتحي رزق، مفتش فرع البحث الجنائي، والرائد محمد أبو حطب، رئيس مباحث الرياض، والرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث الأداب، وجرى وضع خطة محكمة بعدما تلقى والد الطفلة اتصالاً من ىمجهول يطالبه بدفع مليون جنيهاً لاطلاق سراح طفلته.

وبعد عمل التحريات وفحص آخر اماكن تردد الطفلة وتفريغ بعض كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أن وراءها عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، والذى كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، بالإشتراك مع 6 عاطلين، بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، ماعدا متهم هارب، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بعقده العزم على إرتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية نظراً لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجنى عليها وإستعانته بباقى المتهمين لتنفيذها وقيامه بتاريخ الواقعة بإستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة بالإشتراك مع باقى المتهمين وإحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالإتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم، وجرى تحرير محضر.

وتوجه أهالي الطفلة بالشكر لرجال الشرطة ومنحوهم دروعاً تعبيرا عن شكرهم وامتناناً لجهودهم المبذولة في إعادة الطفلة.