حاصل على أوسكار.. مايكل دوجلاس: لست من عشاق السينما "بحب الرياضة"

ممثل ومنتج له كبير الأثر على صناعة الترفيه، حصل مايكل دوجلاس خلال مشواره الفني الذي يزيد على 40 عاما، على عدد كبير من الجوائز، ويبدو أن انتماءه لعائلة فنية ساعده في إظهار موهبته على مر السنين، خاصة في اختيار المشاريع سواء التي أنتجها أو شارك في التمثيل فيها.. فهو ابن الممثل كيرك دوجلاس والممثلة ديانا دوجلاس.

ولد مايكل دوجلاس في ولاية نيوجيرسي 25 سبتمبر 1944 ليتم اليوم عامه الـ76، قرر مايكل أنه يريد أن يكون ممثلاً في سنوات المراهقة، وسأل والده كثيرًا عن دخول مجال الفن، لكن والده "كيرك" عارض بشدة، قائلاً إنها صناعة بها العديد من التقلبات وأنه أراد أن يظل جميع أبنائه الأربعة بعيدًا عنها. ومع ذلك، كان مايكل شديد الإصرار، حتى ظهر لأول مرة في فيلم Cast a Giant Shadow عام 1966 وهو من بطولة والده "كيرك".

وفي عام 1969 شارك مايكل في فيلم Hail, Hero!، ومسلسل CBS Playhouse، وفي فترة السبعينات شارك في 12 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام روائية طويلة وقصيرة.

وصل إجمالي الأعمال التي شارك فيها مايكل دوجلاس كممثل إلى 65 عملا، وكمنتج 27 تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

حصد مايكل دوجلاس جائزتي أوسكار، الأولى كمنتج عام 1976من خلال الفيلم الأيقوني One Flew Over the Cuckoo's Nest، والذي قام ببطولته جاك نيكلسون. واكتسح الفيلم وقتها الفئات الرئيسية لجوائز أوسكار، كأفضل فيلم ومخرج وممثل وممثلة وسيناريو.

بينما حصد "مايكل" جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل دور رئيسي عن فيلم Wall Street عام 1988.

وترشح مايكل دوجلاس لجائزة جولدن جلوب 10 مرات وحصد منها 3، الأولى عام 1988، عن دوره في فيلم Wall Street، والثانية عام 2014 عن دوره في Behind the Candelabra، والثالثة عام 2019 عن دوره في The Kominsky Method.

وفي عام 2004 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وترشح مايكل دوجلاس لجائزة بافتا مرتين، وترشح لجائزة إيمي 7 مرات وحصدها مرة، بالإضافة للعديد من الترشيحات والتكريمات والجوائز الأخرى.

ولمايكل دوجلاس مقولة غريبة نشرها موقع IMDB: "أنا لست من عشاق السينما.. ولا أشاهد الأفلام كثيرًا.. أقضي كل وقتي في مشاهدة الأحداث الرياضية.. لأنها على عكس الأفلام، لا يمكنك أبدًا معرفة كيف ستنتهي"، وذلك على الرغم من نجاحات مايكل دوجلاس في التمثيل والإنتاج.