جهاز مدينة بدر يستعد لموسم الشتاء بغرف طوارئ وصيانة دورية

تابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عددا من مشروعات المرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات الاستعدادات المختلفة لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يتطلبه من إجراءات وتدابير لمواجهة الظواهر الطبيعية من هطول الأمطار الغزيرة أو السيول.

تزويد محطات الصرف بـ 4 طلمبات

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم تزويد محطات الصرف بـ 4 طلمبات بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، لاستيعاب صرف المياه الزائدة ببيارات محطات الصرف، كما تم زيادة ارتفاع منسوب بيارات الصرف لاستيعاب أكثر كميات من المياه، وكذا تنفيذ 500 غرفة صرف مياه أمطار جديدة موزعة على أحياء المدينة المختلفة.

استكمال أعمال التطهير والنظافة الدورية

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، استكمال أعمال التطهير والنظافة الدورية لجميع غرف الصرف الصحي وغرف الأمطار، والاستعداد الدائم بجميع المعدات اللازمة، والتأكد من عمل المولدات الكهربائية بالمحطات.

طالب "مندور"، سكان المدينة بعمل الاحتياطات اللازمة وعدم ترك أى مهملات على أسطح المباني، لعدم تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للأضرار في أوقات العواصف المتوقعة.

تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية

تم تكليف أجهزة المدن الجديدة بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول وتتضمن ما يلى :

خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار

- تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه.

- تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة.

– تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة.

– حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ.

- المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة.

مهمة غرف العمليات المركزية :

- المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

- المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.

- التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة.

- والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع.