اغتيال وريث إسكوبار قبل ثلاثة أيام من العثور على كنز أشهر تاجر مخدرات

اغتيل بيتو رانتاريا، زعيم عائلة الجريمة الأكثر شهرة في كولومبيا ووريث بابلو إسكوبار، البالغ 75 عاما من قبل جماعة مجهولة أطلقوا النار عليه في منزله وفروا دون ترك أي أثر، من ثلاثة أيام وبحسب تقارير السلطات الكولومبية في نهاية الأسبوع.

وكان بيتو رينتريا، رئيسا لمجموعة نورت ديل فالي سيئة السمعة التي كانت تشحن أدوية تقدر قيمتها بالمليارات إلى الولايات المتحدة، وفي السنوات الأخيرة ظهر الذي كان يُخشى من قبل، عجوزا وضعيفا بعد سنوات في السجن.

قُتل رينتيريا الذي عاد مؤخرا إلى كولومبيا بعد سبع سنوات في سجن أمريكي بالرصاص في منزل متواضع في ساجونيا، حيث تقول التقارير المحلية إنه كان جالسًا على كرسي بذراعين يشرب الماء عندما أطلق القاتل النار من نافذة ، فأصابه في رأسه.

القاتل الذي استخدم رصاصة مجوفة عيار 9 ملم لضمان عدم بقائه على قيد الحياة، هرب مع شريك له على دراجة نارية.

ونشرت السلطات الكولومبية قوات أمنية إضافية في المنطقة لوقف اندلاع أعمال عنف انتقامية بعد وفاته.

لم يُعرف بعد من الذي أمر بتنفيذ الضربة الاحترافية ، لكن رينتيريا صنع العديد من الأعداء على مدى عقود.

شارك وريث إسكوبار في تهريب المخدرات منذ السبعينيات، وأصبح أحد أقوى الشخصيات في التجارة بعد سقوط ميديلين كارتل عندما قتل بابلو إسكوبار في عام 1993.

واسم رانتاريا معروف جيدا في كولومبيا وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وكان يُعتبر لسنوات أحد أخطر المجرمين في البلاد ومن سد الفراغ المتبقي بعد اغتيال بابلو إسكوبار في أوائل التسعينيات، خصوصا بعد الحكم بالسجن مدى الحياة وثلاثين سنة إضافية على بارون المخدرات المكسيكي يواكين "إل تشابو" جوسمان في العام 2019، وكان يعتبر "إل تشابو" أكبر تاجر مخدرات منذ أفول نجم بابلو إسكوبار المقتول سنة 1993، وقد أشرف على تهريب ما لا يقل عن 1200 طن من المخدرات إلى الولايات المتحدة في خلال ربع قرن.

في ذروة قوته، أعلن نفسه عدوا لميجيل وجيلبرتو رودريجيز أوريجويلا، زعماء كالي كارتل المخيفة، وشن حربا شاملة على منافسيه، وقامت عصابته بشحن الكوكايين من جميع أنحاء كولومبيا والبيرو إلى المكسيك، حيث تم تهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وضعت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رأسه وبدأت في استهداف أصوله ومحفظته العقارية الضخمة، والتي تراوحت بين الزراعة والفنادق والعيادات وفريق كرة القدم المحلي كورتيولا.

كما صادرت السلطات الكولومبية 34% من ممتلكاته في عام 2006 عندما بدأت إمبراطوريته في التفكك.

وفي عام 2010، تم القبض عليه في فنزويلا، بمساعدة المخابرات البريطانية، حسبما ورد في ذلك الوقت، تم تصنيفه على أنه "آخر زعيم عظيم لمجموعة نورت ديل فالي الإجرامية، لأن القادة الآخرين من الغوغاء ماتوا أو تم القبض عليهم".

وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث قضى سبع سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات.

وأفادت شبكة "ريد ماس نوتيسياس" الإخبارية أن ابن شقيق قطب المخدرات الكولومبي الراحل بابلو اسكوبار اكتشف أحد مخابئه، اليوم الجمعة وكان يحتوي على 18 مليون دولار.

وقال نيكولاس اسكوبار للشبكة إن المخبأ كان داخل منزله الذي يسكن فيه منذ عدة سنوات في ميديلين، المدينة التي يتخذها بابلو اسكوبار مقرا له.

وأضاف ابن أخيه أنه رأي رؤية تشير إلى وجود شيء ما في جزء معين بأحد جدران المنزل، لافتا إلى أنه اكتشف بعد ذلك مخبأ يحتوي على كيس بلاستيكي كريه الرائحة.

ووفقا للتقرير، كانت الأوراق النقدية القديمة في حالة سيئة للغاية لدرجة أنها لم تعد صالحة للاستعمال.

ووجد في المخبأ أيضا كتلة من الذهب، وأجهزة لاسلكي، وشرائط تسجيل، وآلة كاتبة، وقلم، وكاميرا، ولم يتم التمكن من تحميض الفيلم الذي بداخلها.

ولا تزال الشائعات حول مخابئ بابلو اسكوبار تنتشر في ميديلين، وقال نيكولاس اسكوبار، الذي أعرب عن فخره لقرابته بزعيم تجارة الكوكايين، إنه وجد العديد منها.