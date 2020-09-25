لضحايا الإنترنت.. 3 طرق للإبلاغ من المنزل وعقوبات المتهمين تصل للسجن

مع تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها لأسلوب حياة، يجنح البعض إلى استخدامها في النصب والابتزاز وارتكاب الجرائم، ما دعا إلى تطوير أساليب المواجهة لتلك الجرائم من خلال التيسير على المواطنين في طرق الإبلاغ بجانب تغليظ عقوبة مرتكبي تلك الجرائم.

ومع وقوع العديد من الضحايا في تلك الجرائم، كشف مصدر أمني عن كيفية تصرف الضحايا في تلك المواقف، حيث يمكن تقديم الشكوى من خلال 3 طرق وهي إما تقديم الشكوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو استخدام الخط الساخن (108) والذي تم تدشينه مؤخرًا، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة أو إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.

وأوضح المصدر أنه يجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف، ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة، وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر، ولابد أن يقدم البلاغ خلال 3 أشهر، طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أنه تم تغليظ العقوبات بعد إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي يهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت، والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد، وجاءت العقوبات لتشمل عقوبات تصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه.