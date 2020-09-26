5 أشياء تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسكتة قلبية.. تعرف عليها

قال الدكتور سامح شاهين، رئيس جمعية القلب السابق إن السكتة القلبية المفاجئة تحدث بسبب خلل في النظام الكهربائي للقلب، ويؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب ومن ثم الإصابة بالسكتة القلبية.

وتابع "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن هناك أسبابا أخرى للإصابة بالسكتات القلبية، وهي تناول بعض أنواع الأدوية، مثل مدرات البول، والتي بدورها تعمل على حدوث اضطرابات في مستوى البوتاسيوم، ومن ثم تؤدي إلى حدوث خلل في ضربات القلب.

وأضاف "شاهين"، أيضا الإصابة بندوب في أنسجة القلب نتيجة للتعرض لنوبة قلبية سابقة، ووجود عيوب خلقية في القلب، والإصابة بالسكتة القلبية في هذه الحالة لا تتغير حتى مع تصحيح العيب الخلقي عن طريق إجراء عملية جراحية، ووجود خلل في الشريان التاجي أيضا من عوامل الإصابة بالقلب.

وأوضح رئيس جمعية القلب السابق، أن هناك عوامل تزيد من إمكانية الإصابة بالسكتة القلبية، وهي السمنة والتدخين والإصابة بمرض السكري وارتفاع الكولسترول في الدم، ووجود خلل في توازن العناصر الغذائية للجسم، كانخفاض مستوى البوتاسيوم.

وتابع: "الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسكتات القلبية أكثر من النساء"، لافتا إلى إمكانية الحفاظ على القلب من خلال بعض العوامل العامة والمهمة والسهل القيام بها وهي ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة نصف ساعة وضرورة التوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي نبتعد فيه عن الوجبات السريعة والمليئة بالكليسترول والدهون والتقليل من الملح، والحفاظ على الوزن الصحي للجسم والبعد عن الاكتئاب.

وعن أعراض السكتة القلبية، أشار "شاهين"، إلى أنها تتمثل في ضغط أو ضيق أو ألم في الصدر أو الذراع وغثيان وحرقة في المعدة وألم في البطن والدوخة المفاجئة، وتختلف هذا الأعراض من شخص إلى آخر، فممكن أن تشتد عند شخص وعند شخص آخر لا تشتد أو تظهر كل هذه الأعراض.