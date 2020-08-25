سكتة قلبية سبب وفاة وائل المصري مدير أعمال نيكول سابا

"سكتة قلبية أثناء النوم" هكذا علق الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، على سبب رحيل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

نيكول كانت قد أعلنت الخبر صباح اليوم قائلة: "بكثير من الحزن والأسى أنعى صديق عمري ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري".

وأضافت: "أرجو منكم ومن محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله وعائلته، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير، مع السلامة يا عشرة العمر، الله يرحمك".