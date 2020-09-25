في يومه العالمي.. "الصحة" تحدد أعراض الإصابة بسرطان الرئة

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بسرطان الرئة، تزامنًا مع اليوم العالمي له.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأشخاص المدخنين لديهم أعلى خطر للإصابة بسرطان الرئة، لافتة إلى أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة التي جاءت على النحو التالي: ألم في الصدر أو الكتف أو الظهر، بسبب السعال والتهاب الشعب الهوائية، أو الالتهاب الرئوي المزمن.

وأضافت الوزارة، في منشورها، أن الأعراض تتمثل أيضا في صعوبة التنفس والسعال المزمن أو بلغم مزمن وشديد وأصوات مزعجة أثناء التنفس، وتغير في لون البلغم وبحة الصوت.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص مليون و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة"، من ضمنهم 346 ألف مواطن اليوم، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة.

وأكدت تقديم العلاج لـ414 ألفًا و111 مواطنًا بالمجان، وذلك منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت "زايد"، في بيان سابق لها، أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس مؤشر كتلة الجسم، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وانطلقت المبادرة تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 18 عامًا فأكثر، والمسجلين لدى قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم، تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.