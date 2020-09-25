الرئيس اليمني: قطعنا شوطا في تنفيذ اتفاق الرياض بدعم من السعودية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، قطع شوط في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس اليمني، في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة، أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتها بضرورة توحيد جهود الجميع، للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددا ثقته في المملكة العربية السعودية، للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعرب عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية، من تعنت كامل من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

وقال الرئيس اليمني، إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا وموقفها من السلام.

وطالب المجتمع الدولي، بالاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة اليمنيين عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء والتدمير وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.