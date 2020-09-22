السيسي: آن الآوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب عمل ذلك بما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله، ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

وأكد الرئيس أن مصر كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لم تدخر جهدًا في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن الأرض تسع الجميع، طالما كان نبذ الصراعات وصنع وبناء السلام والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب، من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.