عاجل.. نشاط عسكري لأمريكا والناتو على بعد 20 كيلومترا من حدود روسيا

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، اليوم، أن النشاط العسكري للولايات المتحدة والناتو يجري مؤخرًا على بعد 20 إلى 30 كيلومترًا من الحدود الروسية.

وقال جيراسيموف، في تصريحات إعلامية له عقب انتهاء مناورات "قوقاز2020": "نمو النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلف ناتو لا يحدث في المحيط الأطلسي أو البحر الكاريبي، ولكن على مسافة 20-30 كم من الحدود الروسية. وفي هذا الصدد، فإن فرضية العدوان المتزايدة من الجانب الروسي والتي يتم تكرارها في الناتو خاطئة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أكد أن وزارة الدفاع الروسية تعمدت نقل التدريبات العملية للمناورات الاستراتيجية "القوقاز-2020" الى داخل البلاد من أجل عدم إثارة التوترات في أوروبا. مُشددًا على أن التدريبات لم تكن موجهة ضد دول أخرى وتتماشى مع العقيدة العسكرية الروسية، وأنها دفاعية بطبيعتها.