التحرش بالطائرات: روسيا تسيطر على "الأسود" وأمريكا تطردها من ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة روسية اعترضت، اليوم، طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود، موضحة في بيان، نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنه "في الثامن والعشرين من شهر أغسطس رُصد فوق البحر الأسود هدف طائر يقترب من الحدود الروسية تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135"، وأقلعت مقاتلة "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".

وأضافت الوزارة الروسية، أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة؛ للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية "أر إس-135".

وفي حادث مشابه، أعلنت قيادة القوات الجوية في أمريكا الشمالية "نوراد" NORAD، اعتراض مقاتلة أمريكية من طراز "إف 22" لطائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ألاسكا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان، اليوم، إن "طائرة مقاتلة من طراز (إف 22) تابعة لقيادة الدفاع الجوي في شمال أمريكا، تدعمها طائرات التزود بالوقود من طراز (كيه سي- 135)، اعترضت 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من طائرتين روسيتين من طراز (تو- 142)، بعد دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وبينما جاءت الطائرات الروسية على بعد 50 ميلًا بحريًا من ساحل ألاسكا، بقيت في المجال الجوي الدولي، وأكدت القيادة الشمالية الأمريكية، أمس الخميس، أنها تراقب غواصة روسية ظهرت في المياه الدولية قبالة سواحل ألاسكا، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

تقوم روسيا أحيانًا بإرسال طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالبًا ما تعترضها الطائرات الأمريكية أو الكندية العاملة كجزء من القوات التابعة لـ"نوراد"، وتكررت هذه الحوادث فوق البحر الأسود أكثر من مرة ولطالما تعترض طائرات روسية أخرى أمريكية هناك بحجة قربها من المجال الجوي الروسي.