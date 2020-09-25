قرار حكومي بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنكي "الأهلي ومصر"

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيسا لمجلس الإدارة– تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبا لرئيس مجلس الإدارة- تنفيذي، وداليا عبدالله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة- تنفيذي، وسحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة– غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبة عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر، محمد محمود أحمد الأتربي رئيسا لمجلس الإدارة– تنفيذي، وعاكف عبداللطيف محمد المغربي– نائباً لرئيس مجلس الإدارة– تنفيذي، وحسام الدين عبدالوهاب علي محمد نائبا لرئيس مجلس الإدارة– تنفيذي، وأحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي، وتامر عبدالعزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشارمحمد فوزي عبدالباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وخالد خليل عبدالوهاب قنديل عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة- غير تنفيذي.