عاجل.. مدبولي للمواطنين: من يواجه تعنت بطلبات التصالح يبلغ "الوزراء"

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين الاستمرار في التقدم في طلبات التصالح على مخالفات البناء، "التقدم للطلبات يكون بناءا على المبالغ المالية النهائية التي أعلنت في تقدير قيمة التصالح".

وأضاف مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري أنه على أي مواطن يواجه تعنت مع أي جهة في تلقي الطلبات يتقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسيتم التيسير على المواطن وحل المشكلة، مشددا على أن الدولة هدفها الأول والأخير هو تقنين وضع تواجد عشرات السنوات بطرق غير رسمية، وضمان استفادة المواطن المصري من أصوله التي لم يكن قادرا على الاستفادة منها.