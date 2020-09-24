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محمود مسلم

عاجل.. مدبولي للمواطنين: من يواجه تعنت بطلبات التصالح يبلغ "الوزراء"

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نرمين عفيفي
02:54 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين الاستمرار في التقدم في طلبات التصالح على مخالفات البناء، "التقدم للطلبات يكون بناءا على المبالغ المالية النهائية التي أعلنت في تقدير قيمة التصالح".

وأضاف مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري أنه على أي مواطن يواجه تعنت مع أي جهة في تلقي الطلبات يتقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وسيتم التيسير على المواطن وحل المشكلة، مشددا على أن الدولة هدفها الأول والأخير هو تقنين وضع تواجد عشرات السنوات بطرق غير رسمية، وضمان استفادة المواطن المصري من أصوله التي لم يكن قادرا على الاستفادة منها.

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