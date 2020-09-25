بالفيديو.. تامر عاشور يطرح "معلش أصلي مدلعها"

طرح الفنان تامر عاشور، اليوم، أغنية جديدة بعنوان "معلش أصلي مدلعها"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، وتقول كلماتها.

أنـا فـ عينيهـا أحـنّ النـاس.. وأجدعها

إن خدت خطوة معجبتهاش.. براجعها

لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.. بتابعها

وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.. بطاوعها

ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها

أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها

تعوزني وسـط حاجات بالكوم.. أفضالها

وتقول يا حكي فـ وقت النوم.. أصحالها

تـزعـل وتـرمـي عـلـيـا اللـوم.. أصفالها

وعـن رضاها فـي آخـر الـيـوم.. أسـألها

ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها

أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها

نيجي بقى للجد.. هتعب لو الحال ده هيمشي

لازم ارخي وأشد.. مش كل طلباتها بتمشي

وإن حلفتني بغلاوتها.. كلمتها عمري ما أوقّعها

معلش أصلي مدلّعها