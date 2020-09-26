590 كشفا طبيا للمرشحين المحتملين بالنواب في الدقهلية

واصلت مستشفيات الدقهلية المخصصة لتوقيع الكشف لطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب، استقبال الراغبين في خوض الانتخابات لإجراء الفحوصات الطبية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب، خضعوا لإجراءات الكشف الطبي في اليوم الرابع عشر، أمس الخميس، ليصل إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي عليهم، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى 590 مرشحين محتملين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن أخر موعد لإجراء الكشف الطبي وإجراء التحاليل لراغبي الترشح لمجلس النواب هو غدا السبت حتى الساعة الثانية ظهرا

وأهاب "مكي" بالمرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبي يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

ويجري العمل بهذه المستشفيات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد، يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة، لإجراء تحليل المخدرات والمسكرات.

وفي سياق مواز واصلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية، استقبال طلبات الراغبين في الترشح بمقر اللجنة في محكمة المنصورة الابتدائية، برئاسة المستشار تامر الخطيب، وعضوية كل من المستشار أحمد السعيد، والمستشار علاء السعدني، والمستشار محمود إسماعيل، والمستشار محمد واعر، وذلك لليوم الثامن الخميس، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم دخول راغبي الترشح، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 306 طلباً من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعداً فرديا، ويغلق باب الترشح غدا السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً.