كشف نفسي وتحليل مخدرات.. تعرف على ملامح الكشف الطبي لمرشحي النواب

لم تتوقف طلبات المرشحين لمجلس النواب لإجراء الكشف الطبي منذ الإعلان عن إجراء الكشوفات، حيث تواصل المستشفيات المخصصة للكشف الطبي على المرشحين على مستوى الجمهورية عملها، حيث تقدم آلاف المرشحين لإجراء الكشف الطبي في جميع دوائر الجمهورية، وهي الخطوة الأولى لتقديم أوارق الترشح لمجلس النواب.

وتستعرض "الوطن"، الخطوات التي يتم من خلالها إجراء الكشف الطبي للمرشحين والتي تبدأ بالتسجيل الإلكتروني على الإنترنت لحجز موعد الكشف للمرشح والمستشفى المخصص لذلك، والساعة التي سيقوم المرشح بالكشف فيها لمنع التزاحم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أكد أن الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب يشمل جانبين فقط، هما الكشف النفسي علي المرشح وإجراء تحليل المخدرات لمعرفة هل المرشح متعاطي للمخدرات من عدمه، موضحا أن من بين الإجراءات دفع رسوم للكشف الطبي من قبل المرشح والتي تقدر بمبلغ 2800 جنيه.

مدير قومسيون طبي: الكشف الطبي يشمل الحالة النفسية وتحليل مخدرات

مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، كشف في تصريحات خاصة ل"الوطن" عن تفاصيل الكشف النفسي للمرشحين والذي يشهمل وجود دكتور متخصص في النفسية والعصبية يلتقي بالمرشح ويوجه له عدد من الأسئلة التي تبين الجانب النفسي للمرشح، ومن بين تلك الأسئلة، أسئلة خاصة بعمر المرشح ولماذا يريد الترشح وغيرها من الأسئلة التي يتمكن من خلالها قياس قدراته النفسية ثم يقوم الطبيب بإعطائه تقرير لائق نفسيا وذهنيا إذا نجح في اجتياز الكشف النفسي .

الدكتور أيمن الحداد أستاذ الأمراض النفسية بالمستشفي الجامعي بمحافظة المنوفية، أكد أن هذا النوع من الأسئلة التي يتم توجيها للمرشح خلال الشكف الطبي لا تكفي لقياس الحالة النفسية، مؤكدا أنه يجب عرض المرشح علي أخصائي طب نفسي، مؤكدا أن تلك الأسئلة لا تكفي، موضحا أنه لابد من الكشف علي أي مرض كان يتعالج منه في السابق أو اي أعراض نفسية يعاني منها في وقت الكشف الطبي وسؤاله عن مراجعة طبيب نفسي في السابق .

أستاذ أمراض نفسية: الكشف الطبي ضرورة لأي مسؤول

وأوضح أستاذ الأمراض النفسية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يمكن إجراء اختبارات نفسية لبيان تلك الأمراض من عدمها ولايكفي أسئلة عادية وإنما أسئلة فنيه متخصصة واستبيانة مثل بيان شدة القلق والتوتر عند الشخص، واختبارات مختصة بالأعراض الذهنية، مؤكدا أن الكشف يجب أن يشمل جميع الاختبارات للتأكد من سلامة المرشح الذهنية والعقلية .

وأضاف "الحداد"، أن الكشف النفسي وكشف المخدرات مهمان جدا للأشخاص اللذين يتولون مناصب مهمة ومسؤولين، مؤكدا أنه لابد ألا يكون لديهم أمراض نفسية تؤثر على قدراته العقيلة، كذلك استخدامه المخدرات يقدح فيه أهليته في الأساس .

وتابع: "الأمراض النفسية تقلل من قدرة الشخص علي مواجهة المشكلات وإحتواء المشاكل ومواجهة الجمهور وخاصة الأمراض النفسية المعروفة والشديدة مثل الإنفصام واضطرابات الشخصية الشديدة والإكتئاب وكل هذه الأمراض لا يستطيع الشخص مجاراه حياة عادية فما بالك بالمسؤوليات والمهام الجسيمة التي يتولاها" .