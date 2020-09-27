ضوابط إصدار واستخدام خدمات الدفع اللاتلامسية من البنك المركزي

في الشهور القليلة الماضية، وخصوصا مع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة بضرورة ميكنة أجهزة الدولة، كما اتجه البنك المركزي إلى إصدار خدمات الدفع غير اللتلامسية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ضوابط إصدار واستخدام خدمات الدفع اللاتلامسية، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي، كالتالي:

ضوابط إصدار واستخدام وسائل الدفع اللاتلامسية من البنك المركزي

- فيمـا يخـص البنـوك المصـدرة لوسـائل الدفـع اللاتلامسـية يكون الحـد الأقصى لمبلـغ العملية الواحـدة التـي تتـم بـدون إدخـال الرقـم السـري 300 جنيـه مصـري، مـع قيـام كل بنـك بوضـع الحـد الأقصـى المناسـب لـه بمـا لا يتجـاوز الحـد الأقصـى المصـرح بـه مـن البنـك المركـزي المصـري للمعاملات التي تتم بـدون إدخـال الرقم السـري.

- ولمحافظ البنـك المركـزي المصـري، يتم تعديـل الحـد الأقصـي للعمليـات التـي تتـم بـدون إدخـال الرقم السـري.

- يجـب أن يقـوم البنـك بوضـع الآلية الخاصـة بعمليـات الاعتراضـات التي تخص تلـك النوعية مـن الحركات.

- أن يقـوم البنـك بوضـع حـدود قصـوي لعـدد العمليـات اليوميـة والشـهرية وفقـا لرؤيـة إدارةالمخاطـر بالبنك.

- يجب أن يقوم البنك المصدر أداة الدفع اللاتلامسـية بإرسـال رسـالة نصية SMS فور اتمام أي عملية شـراء للحركات التي تتعدي مبلغ 100 جنيه مصري للمدفوعات اللاتلامسية.

- يجـب أن تكـون أدوات الدفـع اللا تلامسية غيـر مفعلـة قبـل تسـليمها للعملاء، ويتـم التفعيـل فـور التأكـد مـن اسـتلام العميـل أداة الدفـع اللاتلامسية علـى أن يقـوم البنك المصـدر بوضع الآلية الخاصـة بالتحقـق مـن اسـتلام العميـل لها.

ضـرورة وجـود حملات التوعيـة اللازمة مـن قبـل البنـك للعملاء بكيفيـة التعامل مـع أدوات الدفـع اللاتلامسية المقدمـة مـن قبـل البنك.

في حالة كون أداة الدفع اللاتلامسية هي بطاقة دفع إلكترونية يجـب مراعاة الآتي:

- أن تكـون تلـك البطاقـات متوافقـة مـع المعاييـرالعالميـة.

- يمكــن اســتخدام البنــك كمحافــظ أو جــراب خــاص بتلــك النوعيــة مــن البطاقــات Card BlockingSleeves لحمايـة العمـلاء والبنـك مـن عمليـات الاحتيـال نتيجـة سـرقة بيانـات البطاقات باسـتخدام الأجهـزة المخصصـة لذلـك.

- ضـرورة تفعيـل خدمـة الكـود الآمن علـى التعاملات التـي تتـم باسـتخدام تلـك البطاقـات عبـر الإنترنت present not Card.

- ضرورة وجود علامة مميزة للبطاقات اللاتلامسية التي تقبل أن يلتـزم البنـك فـي مرحلـة إصـدار البطاقـة، بوجـود مفتـاح تشـفيرمختلــف لــكل بطاقــة يتــم إصدارهــا مــع اســتخدام بروتكـولات التشــفير المعتمــدة مــن قبــل الشــركات صاحبــة علامة القبول.

- المدة القصوى لصالحية البطاقة هي 5 سنوات فقط ال غير.

فـي حالـة إسـتخدام الهاتـف المحمـول أو أي أجهـزة أخـرى، يجب مراعاة الآتي:

- أن تكــون الأنظمة الخاصــة بالبنــك المصــدر قــادرة علــى التعامــل وتمييــز الحــركات الــواردة بوســائل التأميــن المختلفــة مــن عدمــه.

- يمكن أن تكون وسيلة التحقق للعميل »CDCVM »عن طريق الرقم السري أو الرقم السري للهاتف أو الخصائـص الحيويـة للمسـتخدم.