منة شلبي تنعى المنتصر بالله: خبر حزين

نعت الفنانة منة شلبي، الفنان المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عبر تويتر:"البقاء لله في الأستاذ المنتصر بالله، اللهم صبر أهله وأحبته.. خبر حزين إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف "زكي" أن تشييع الجثمان واستقبال العزاء سيكون غدًا الأحد، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان المنتصر بالله وافته المنية أثناء حجزه بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية.