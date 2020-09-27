عمرو رمزي لـ"الوطن": انتهيت من أغنية "المنتصر بالله" منذ أسبوع

أكد الفنان عمرو رمزي أنه بدا العمل على أغنية "في حب المنتصر بالله" منذ فترة وانتهى منها منذ أسبوع.

وقال رمزي لـ"الوطن": "منذ فترة طويلة وأنا أفكر في عمل أغنية إهداء للفنان الكبير المنتصر بالله لأنني من عشاقه وبالفعل بدأت العمل على الأغنية من كلمات صالح الصيري ولحن تراثي وشارك فيها 4 أصوات جديدة أقدمهم للمرة الأولى من خلال الأغنية".

وأضاف عمرو: "الأغنية نفذتها وانتهيت منها منذ أسبوع وكنت أنتظر مقابلة الراحل المنتصر بالله لأني كنت أريد تصوير لقطات معه وكان منعني الفترة الماضية كورونا التي ظلت 6 أشهر وكان صعب زيارته في تلك الفترة".

وتابع عمرو: لم أعمل مع المنتصر بالله ولكنني أحبه جدا وكنت دائم السؤال عنه والاطمئنان عليه من رانيا ابنته بحكم صداقتنا.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"الوطن" وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف "زكي" أن تشييع الجثمان واستقبال العزاء سيكون غدًا الأحد، ولم يتم تحديد المكان حتى الآن.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان المنتصر بالله وافته المنية أثناء حجزه بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية.