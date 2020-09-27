3 فنانين على أعتاب البرلمان.. منهم ممثلة ترشحت مرتين

قرر عدد من الفنانين خوض تجربة انتخابات مجلس الشعب في مفاجأة كبيرة على جميع الوسط الفني.

والجديد هذا العام هو خوض المطرب إيهاب توفيق تجربة الانتخابات حيث رشح نفسه عن دائرة حي الجمالية في سرية تامة، حيث فوجئ الجميع بترشحه دون الإعلان عن ذلك، من خلال صور منتشرة على السوشيال ميديا أثناء تقديم أوراقه للترشح.

كما تقدمت الفنانة هند عاكف، بأوراق ترشحها لمجلس النواب عن دائرة الخليفة، وتعد هذه المرة الثانية التي تتقدم بها في انتخابات البرلمان، حيث لم يحالفها الحظ في المرة الأولى.

وأيضا الفنان إبراهيم عبدالقادر كان أول فنان يترشح رسميا لعضوية مجلس النواب فى دورته الجديدة بعد أن أعلن رسميا عن سحب أوراق الترشح عن دائرة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد.

الثلاثة فنانين الذين تقدموا للانتخابات من أشهر فناني التسعينيات والذين تألقوا فنيا وقتها إلا أنهم حاليا لم تسلط عليهم الأضواء مثل السابق.