عمرو أديب يحسد دينا الشربيني بسب "الجيم": "الله يكون في عونك يا هضبة"

مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنانة دينا الشربيني، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي تستعرض لياقتها البدنية العالمية، حيث تمارس تمارينًا قاسية في إحدى صالات الجيم المطلة على البحر.

وقال أديب، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر": "حاجة فظيعة جدًا، دي شغالة لا تتوقف، صحة بتفط منها، البنت كلها صحة، تفصل 10 ستات بصحتها، مش ممكن إيه ده؟!".

وحول الوزن الكبير الذي رفعته، قال أديب: "لما باجي أشيل الحِمل ده، بيبقى ربعه من ناحية وربعه من ناحية تانية، ولما بتنطر الحديد، حاجة تخوف، الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عمرك .. يا ماما!".

وتابع: "بص الصحة عاملة ازاي؟! ايه يا جماعة ده؟! لو حاولت أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، يا صحة أوديكِ فين؟!، ناس بقى لسه صغيرة وصحتها كويسة، وبعدين دي كاتبة إنها لسه راجعة يعني لسه بتسخن، أومال قبل كده كنتِ بتشيلي إيه، بتشيلي الهرم .. صحة مفرطة جامدة جدا".

وقال أديب: "الفيديو ده عقدني شخصيًا، شفته وقلت أنا ناقص؟! مش كفاية فلان، ألاقي فلانة؟!، دينا بتلعب رياضة".

وأضاف: "لما حد قالي على الفيديو، قلت يمكن بتنط الحبل أو بتعمل يوجا، لكني فوجئت بوحش يا باشا، اتفرج على الست بتعمل إيه؟!، مصدقتش إنها هي".

وتابع أديب ممازحًا دينا: "إيه يا بنتي اللي انتي بتعمليه ده؟! ده حاجة تخوف، الأحمال دي ازاي بتشيليها؟! دي بطلة مصر في رفع الأثقال".