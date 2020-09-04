بالفيديو.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب.. والهضبة: ورحمة أبويا بحبه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الكبير عمرو دياب وهو يحيي حفل زفاف بالساحل الشمالي على نغمات أغنيته الشهيرة "بحبه".

وظهرت فى الفيديو مع "الهضبة" الفنانة دينا الشربيني وصديقه عمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائي.

وقامت "الشربيني" خلال الفيديو باحتضان عمرو دياب، أكثر من مرة والتعلق بكتفيه، وفى نهاية الفيديو قال عمرو دياب أثناء وصلته الغنائية: "ورحمة أبويا بحبه".

كان النجم عمرو دياب قد طرح عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كليب أغنيته "ده لو اتساب"، والتي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيًا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية على شواطئ الساحل الشمالي.

"ده لو اتساب" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

من ناحية أخرى، مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة تحقق نجاحًا كبيرًا يومًا بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الأول من طرحها.