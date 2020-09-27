عمرو أديب: لبنان يتجه للجحيم بسرعة كبيرة

كشف الإعلامي عمرو أديب آخر تطورات الوضع السياسي في لبنان، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف اللبناني مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا إن السبب في ذلك يرجع لأن حركة أمل وحزب الله أصروا على الحصول على وزارة المالية في الحكومة الجديدة.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن إعلان "أديب" اليوم كان بمثابة زلزال، كون أن الحكومة تمثل الامل الاخير، خاصة بعد انفجار المرفأ وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي أدلى بتصريح غريب اليوم، لافتا أنه قال إن الأحزاب اللبنانية خانت الاتفاق.

وتابع: "اليوم بعد فشل تشكيل الوزارة وبعد تعطيلها يبدو أنه في آخر محطة قبل الجحيم، والآن متجه للجحيم بسرعة شديدة، والموقف في لبنان صعب جدا جدا".

وواصل: "أرجع تاني وأقول موضوع الدولة، فيه ناس كتير لا تحمد الله على نعمة الدولة، فيه دولة ووزارة ومجلس نواب وشيوخ وجيش وشرطة وسلاح موحد وجهة واحده لها سلطة استخدامه، هذا أمر في المنطقة بتاعتنا لو تعلمون عسير، ولكن فيه ناس مش راضيين، عاوزينها تبقى تعرج".