مصور فيديو "المسن المتحرش" يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة: لم أشهِّر به

كشف مصور فيديو واقعة "المسن المتحرش"، ويُدعى "محمد"، خلال لقاء بجريدة "الوطن"، كواليس الواقعة، قائلا إنه كان يبحث عن شقة إيجار، فتواجد بالمنطقة وخلال وجوده هو زوجته بالبلكونة، "واحنا لسة فاتحين البلكونة، المدام قالتلي فيه حاجة بالدور الأرضي مش مظبوطة، فلقيت الموقف ده".

وتابع: "طبيعي زي أي مصري مش هيرضى بكدة، وكنت عاوز أنقذ البنت من تحت إيد الراجل، مكنتش عارف ده مدرس ولا جدها بيذاكر لها، مكنتش فاهم، فجت على بالنا فكرة نصور بسرعة عشان نثبت، وبعد كدة تواصلنا مع الشرطة وتجاوبت في أسرع وقت، بعد 5 دقايق لقيناهم معانا".

وأكد أن الهدف من الفيديو عدم التشهير بالرجل أو البنات، ولن يفصح عن اسمه أو اسم البنت أو المنطقة التي حدثت بها الواقعة، "أنا ندهت على واحد صاحبي في آخر الفيديو عشان الراجل ياخد باله إن حد شافه ويوقف اللي بيعمله، وخد باله ولما نزلت لقيت الشباك مقفول".

من جانبها قالت زوجة المصور إن بعض الأشخاص يتهمونهم بالسلبية، "احنا عملنا اللي نقدر عليه، والبنت زي أولادي ولما شافتني قالتلي متسبينيش عشان عارفة إن فيه حاجة غلط، جوزي أخد يومين أجازة عشان ندور على شقة واليومين ضاعوا يوم في القسم ويوم في النيابة، وأهل الطفلة قعدوا يدعولنا".

وقررت أجهزة التحقيق، حبس تاجر خردة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بطفلة بمنطقة المقطم.

وقالت التحريات والتحقيقات أن المتهم تم تصويره، من قبل أحد الجيران أثناء قيامه بالتحرش بطفلة داخل غرفة مغلقة، أثناء اعطاءه درس لغة إنجليزية للطفلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو بشكل واسع خلال الأيام الماضية خلال تحرش المدرس بالطفلة، حيث عرفت بقضية "المدرس المتحرش".

وكشفت التحريات أن المتحرش المسن بطفلة في المقطم تاجر خردة وليس معلمًا، وأنه يجيد اللغة الإنجليزية وكان في حصة درس خصوصي لغة إنجليزية، وأن المتحرش أرمل ولديه 4 أبناء، ويبلغ عمره 76 سنة، ومقيم بمفرده بعد وفاة زوجته وزواج أبنائه، ودلت التحريات أن الطفلة الضحية تبلغ من العمر 9 سنوات.

وتواصل النيابة مواجهة المتهم بجريمته النكراء التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتحرش، بعد ساعات من ظهور فيديو التحرش بعد أن فحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن.