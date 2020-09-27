عارفة عبدالرسول تكشف لـ"الوطن" كواليس صورتها بـ"المايوه": أه لقيت الطبطبة

قبل ساعات قليلة، نشرت صورة مبهجة لها بالمصيف وهي ترتدي "المايوه"، لتحتل الفنانة عارفة عبدالرسول سريعًا الصدارة بمواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بجدل كبير حولها، يسيطر عليه دعم الجمهور لها في الاستمتاع بوقتها وسعادتها ببساطتها المعهودة وأن تظل "تلاقي الطبطبة"، كتعليقها على الصورة.

وكشفت الفنانة عارفة عبدالرسول، لـ"الوطن"، كواليس تلك الصورة التي تصدرت محركات البحث، بأنها كانت تقضي إجازة قصيرة مع عدد من أصدقائها بمنطقة العين السخنة، والتي تم ترتيبها بشكل سريع ومفاجئ، بعد حزنها البالغ لعدم قدرتها على قضاء المصيف هذا العام.

وقالت "عارفة": "كنت هروح مرسى علم أنا وبنتي، بس حصلت ظروف ومعرفناش، وبقيت زعلانة جدا، لأني من عشاق الصيف بحكم إني إسكندرانية، وكنت مع أصدقائي واقترحوا إننا نروح نغير جو، فاتشجعت واتبسطت جدًا خصوصا أنَّه مكنش عندي تصوير وقتها وحسيتها طبطبة من ربنا.. علشان كدة كتبت لقيت الطبطة".

"مايوه" عارفة عبدالرسول، الذي جذب انتباه المتابعين، يعتبر أمرًا عاديًا بالنسبة لها، حيث أكّدت أنَّها منذ صغرها يحرص والدها على شراء "المايوهات" لها ولأشقائها سنويًا، موضحة أنَّها لم تكن ترتدي "بيكيني" وإنما "تيكيني"، أي الأشبه بالفستان القصير.

وتابعت: "المايو بتاعي بشورت، وكان الشاطئ فاضي والجو هادي وجميل وأنا مع صحابي، وليا اخواتي محجبين بيلبسوا البوركيني ولما بكون معاهم، احترامًا ليهم بنزل البحر ببلوزة وبنطلون.. ومش شايفة أن الموضوع فيه أزمة أو حاجة".

كما أبدت الفنانة عارفة عبدالرسول سعادتها الشديدة بقضائها يومين فيا لعين السخنة، الذين جددوا نشاطها وحيوتها ومكّنوها من الاستمتاع بالصيف قبل انتهائه، قائلة: "يارب دايمًا عاملين قلق كده".

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبدالرسول في شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في مسلسل "رجالة البيت"، بينما تستكمل حاليًا مشاركتها بفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي.