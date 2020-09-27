الملا: 165 مليار جنيه استثمارات 5 مشروعات بقطاع تكرير البترول

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إنَّه جرى تنفيذ مجموعة من المشروعات للارتقاء بتكرير البترول، مثل مشروع توسعات الإسكندرية للتكرير ومصفاة المصرية للتكرير، حيث سيضيفان 4.3 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية الرئيسية "البنزين والسولار ووقود الطائرات" بخلاف منتجات أخرى بواقع 1.1 مليون طن، بتكلفة 74 مليار جنيه.

وأضاف الملا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد شرق القاهرة: "هناك مشروعات أخرى جاري تنفيذها مثل مجمع إنتاج البنزين في أسيوط، حيث سيشغل قبل نهاية هذا العام وتوسعات شركة ميدور بالإسكندرية ومجمع إنتاج السولار بالشركة الوطنية في أسيوط، وستضيف قدرات إنتاجية بنحو 4.9 مليون طن بنزين وسولار ووقود طائرات باستثمارات قدرها 91 مليار جنيه".

وتابع: "مجموع المشروعات الخاصة بالتكرير خلال هذه الفترة يبلغ 5 مشروعات رئيسية بخلاف عدة مشروعات صغيرة أخرى، أضافت 9.2 مليون طن سنويا بتكلفة 165 مليار جنيه، وذلك في الفترة ما بين عام 2016 وعام 2023".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدداً من المشروعات القومية، بنطاق محافظة القاهرة، إلى جانب افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.