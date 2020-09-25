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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين عميد علوم قنا رئيسًا لجامعة الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
08:16 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً بتعيين الدكتور محمد محجوب عزوز محجوب، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى بقنا، رئيساً لجامعة الأقصر حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة فى 16 / 1 / 2022.

وشغل رئيس جامعة الأقصر الجديد، ونقيب العلميين بمحافظة قنا، عدة مواقع قيادية من قبل، منها منصب رئيس مجلس قسم النبات بكلية العلوم بقنا، ثم وكيلاً لكلية العلوم، ثم عميداً للكلية، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لجامعة الأقصر.

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