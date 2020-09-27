وزير البترول: مصر تعمل على تحديث استراتيجية التكرير منذ 2018

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إنَّه تمّ اعتماد مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في 2018، مبينًا أنَّ مصر اضطرت وقتها العمل عل تحديث استراتيجية التكرير بالاستعانة باستشارييين عالميين.

وأضاف "الملا"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، أنَّه "تمّ الاستعانة باستشاريين عالميين لنتأكّد من أننا نتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة التكرير وخصوصًا مع التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة مثل السيارات الكهربائية وتأثيره على التكرير".

وتابع: "لازم نتأكّد من مواكبة التغيرات الدولية، نؤكّد تطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي، وتهيئة المناح الجاذب للاستثمار في مجال التكرير، أخيرًا تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير مع استراتجية القطاع لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدداً من المشروعات القومية، بنطاق محافظة القاهرة، إلى جانب افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.