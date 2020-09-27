إصابة جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر الرئيس عون جبران باسيل، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، بياناً، أعلن فيه إصابة باسيل، موضحاً أنَّ النائب جبران باسيل اكتشف مساء السبت، أنه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً ومقبولاً، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما تابع أنَّ النائب المصاب أراد الإعلان من أجل إبلاغ كل من خالطهم أخيراً، إذ لا يمكن الاتصال بهم فرداً فرداً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 35 ألفًا و228 حالًا ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 340 حالة.

قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل موعد بدء الدراسة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا، على نحو يجعل عودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس في ظل الوضع الراهن، تحمل قدرا من الخطورة الصحية، في ظل تفاقم أعداد الإصابات بالوباء.

وقال وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في بداية العام الدراسي في ظل مستجدات الوضع الوبائي، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا تخطت الـ8% من الفحوصات التي أجريت خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذي يمثل خطرا على العودة إلى المدارس.

وأشار إلى أنَّه تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس والمعاهد المتوسطة إلى 12 أكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 28 سبتمبر الجاري، مع توفير الكمامات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في جميع المدارس.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11 ألفًا و175 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.