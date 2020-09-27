البترول: تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بعد الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول، إنّ استراتيجية تكرير البترول أكدت تعظيم تشغيل المصافي بالمناطق الجغرافية الرئيسة الأربع، لتحسين الأداء والاقتصاديات الكلية في عمليات التكرير.

وأضاف الملا، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد شرق القاهرة: "الاستراتيجية أكدت قدرة مجموعة المشروعات التي عرضناها على تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية حتى عام 2030، وحتى لو كانت هناك زيادة محتملة في الاستهلاك بعد هذا العام، فالتوسعات فيها والإضافات المحدودة ستوفر الاحتياجات حتى عام 2040، ما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأوضح وزير البترول، أنّ مصر كانت تستورد في العام 2016 من البنزين والسولار 10 ملايين طن سنويا بتكلفة 4.5 مليار دولار، متابعا: "بنهاية هذا العام نكون استوردنا 3.5 مليون طن فقط بتكلفة 1.5 مليون دولار، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وإقامة عدد من المشروعات، وترشيد الاستهلاك المتزامن مع الإصلاح الاقتصادي".

وتابع أنّ تصحيح التسعير لمنظومة الوقود، أدى إلى وفرة في استهلاك الوقود، إضافة إلى تغيير مزيج الطاقة الذي أدى إلى توفير 500 ألف طن من استهلاك السولار كانت تقدم لمحطات الكهرباء، كما جرى تطوير وتحسين المصافي القائمة، وجرى تحويل محطات الكهرباء كافة إلى العمل بالغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وذلك بدلًا من السولار والمازوت".