السيسي: بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الكثير متعجب مما تمر به مصر في الوقت الحالي، رغم الظروف الصعبة الكثيرة التي مر بها العالم ومنها فيروس كورونا، موضحا أن السبب في ذلك هو الشعب المصري وتحمله للظروف التي عانى منها.

وقال السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني: "الدنيا كلها بتقول ليه مصر كده؟ مصر كده عشان ناسها طيبين، ومش بتاعت أذى وضرر وتخريب وتدمير في الدول، بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا وشعبنا مستحمل كده".

وناشد الرئيس السيسي المواطنين وتحديدا السيدة المصرية بضرورة العمل على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة من أجل الابتعاد عن الإصابات بشكل كبير بكورونا في ظل اقتراب الموجة الثانية.

وأضاف أن الدولة تأمل في ألا يزيد عدد الإصابات في الوقت الحالي، لافتا إلى أن هناك دول أكثر تقدما من مصر، وبها حالات كثيرة زادت في الفترة الماضية، متابعا: "في أوروبا الأعداد وصلت لـ 10 ألاف من جديد بعد الإجراءات خلال الفترة الماضية، العملية عبارة عن التزام عن معايير تم الإعلان عنها والالتزام بها".