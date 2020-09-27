فيديو.. مهرجان ميدلبورج يختار فيلم Nomadland لافتتاح دورته الجديدة

أعلنت إدارة مهرجان ميدلبورج السينمائي السنوي في دورته الثامنة والتي ستقام في ولاية فيرجينيا الأمريكية عن أن فيلم "Nomadland" للمخرج كلوي تشاو سيكون هو فيلم الافتتاح، فيما قد تم اختيار الفيلم الدرامي العائلي "Minari"، والذي كان قد نال استحسان النقاد للمخرج لي إسحاق تشونج هو الفيلم الرئيسي للمهرجان.

وفيلم "Nomadland" هو ‏فيلم درامي أمريكي أنتج عام 2020 من إخراج كلوي تشاو، والذي كتبته أيضًا وحررته وشاركت في إنتاجه وهي كاتبة سيناريو ومنتجة أفلام ومخرجة صينية، والفيلم من بطولة فرانسيس مكدورماند وديفيد ستراثيرن وليندا ماي وتشارلين سوانكي وبوب ويلز، وعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 11 سبتمبر الجاري، وحصد جائزة الأسد الذهبي.

وتدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة تابعة للشركة في ريف نيفادا، حيث تستكشف فيرن فرانسيس مكدورماند، حياة جديدة خارج المجتمع التقليدي وهي حياة البدو الرحل في العصر الحديث.

وأعلنت إدارة المهرجان أبضا بأنه سيكون فيلم "Concrete Cowboy" من بطولة النجم إدريس إلبا هو فيلم Friday Spotlight خلال فعاليات المهرجان، في حين تم اختيار فيلم "One Nigh in Miami" للمخرجة ريجينا كينج ليكون يوم السبت في"Spotlight film"، ومن المنتظر أن تكون دورة المهرجان هذا العام مزيجًا من العروض السينمائية والحوارات المشتركة بين السينمائيين، وأوضحت المديرة التنفيذية لـ "MFF" سوزان كوخ بأنه في ضوء هذه الأوقات غير المسبوقة والظروف التي يمر بها العالم يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم عروض سينمائية بدور العرض وأخرى افتراضية لذلك سواء انضممت إلينا تحت النجوم في ميدلبورج أو شاهدت من المنزل، سيتمكن رواد السينما من تجربة أفضل ما في الفيلم من جميع الأنحاء والأماكن".