زراعة دمياط: حصاد 20 ألف فدان أرز ولا مشكلات بموسم الحصاد

قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إنه تم حصاد 20 ألف فدان أرز من إجمالي 42 ألف على مستوى المحافظة، حيث تم حصاد أصناف جيزة 178، سخا 101و104، وصوبر 300.

وأكد عبدالسميع لـ"الوطن"، أن كل الأمور تسير على مايرام، نافيا وجود أي مشكلات خلال موسم الحصاد.

وكان قد قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط بالمرور الميدانى للمتابعة والتواصل مع المزارعين لمتابعة موقف الأسمدة والرصيد المتبقي من الموسم الصيفي، استعدادا للموسم الشتوي وتوافر الأسمدة وأصناف التقاوى الجيدة المقاومة للأمراض والخالية من الحشائش عالية الإنتاج لصالح الإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الموسم الصيفى أعطى إنتاجية عالية في كافة المحاصيل حيث يتم الآن الاستعداد للموسم الشتوي، وذلك لاعطاء نفس الانتاجية وزيادة، طبقا لتعليمات وزير الزراعة.

ومن جانبها قامت جامعة دمياط بالعديد من الإجراءات لتحسين نوعية وإنتاجية محصول الأرز، بإشراف الدكتور أحمد لطفي ونس، عميد كلية الزراعة، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية بـ"أبو جريدة"، والتي تتمثل في تعديل وضع المراوي والمصارف، وإضافة وسائل تحكم في مياه الري، لتقليل وقت الري وفاقد المياه لأرض مركز التجارب والبحوث الزراعية من خلال:

- إنشاء مروى جديدة بعرض 1متر، وعمق 1متر، ابتداءً من وحدة الري حتى نهاية الأرض المجاورة لمصنع تدوير القمامة، ليتم تقسيم الأرض إلى حوضين، بحيث يصل طول كل حوض إلى 210 أمتار.

- تركيب مواسير خرسانية وبوابات حديدية لفتحات الري لمساحة الأرض المنزرعة بالأرز بالمركز.

- تحويل مجري الري القديم إلى مصرف عمومي، وتركيب مواسير خرسانية مثبت عليها بوابات حديدية لفتحات المصرف العمومي للناحية القبلية من الأرض الزراعية.

- عمليات الخدمة لمحصول الأرز خلال فترة الزراعة، وأهمها إعداد مرقد البذرة والتسوية بالميكنة الزراعية الحديثة وباستخدام "الليزر".

- دراسة بحثية بهدف تقييم تطبيقات تكنولوجيا "النانو" في مجال تغذية النبات على جودة ونوعية محصول الأرز، تحت ظروف الأراضي الملحية.

وأسفرت الإجراءات عن زيادة ملحوظة في نوعية وكمية محصول الأرز المنزرع خلال هذا العام، بزيادة تقدر نسبتها بحوالي 100% مقارنة بالأعوام السابقة.