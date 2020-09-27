"الزراعة" تشدد على ضرورة تكويد المزارع للمشاركة في التصدير

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة المشاركة في منظومة تكويد المزارع للسماح بتصدير المحاصيل الزراعية من المزرعة إلى الأسواق الدولية، وشارك في وضع المنظومة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا لتصدير الحاصلات الزراعية، "الوطن" توضح في التقرير التالي أهمية المنظومة الجديدة والإجراءات المطلوبة للمشاركة في المنظومة.

- يتقدم المزارع بطلب للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مرفق للتسجيل والاعتماد.

- يتم تشكيل لجنة مكونة من الحجر الزراعي المصري وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا" والمجلس التصديري لفحص هذه المزارع والمحطات ومراكز التجميع والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة فيها، وفي هذه المطابقة يتم التالي:-

• منح كود محدد لكل مزرعة يتم اعتمادها.

• منح كود محدد لكل محطة تعبئة أو مركز التجميع الذي يتم اعتماده.

• تلتزم الشركة المصدرة بوضع كود المزرعة وكود محطة التعبئة على العبوات المصدر فيها المنتج.

• يتم إخطار الجهات الرقابية "الحجر الزراعي المصري – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" بقائمة بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع المعتمدة وأكوادها، لعدم السماح بالتصدير من خارج هـذه الأكواد.

• يتم التأكد من وضع الأكواد على عبوات التعبئة والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ.

• يتم تحديد المساحات المنزرعة في كل مزرعة وكمية الإنتاج والكمية الصالحة للتصدير، بحيث لا يسمح بالتصدير من المزرعة إلا في حدود الكمية السابق تحديدها ويتولي الحجر الزراعي عمليات التخصيم، وفي حالة انتهاء الكميات الخاصة بالمزرعة يتم إغلاق الكود.

7 معلومات عن منظومة التكويد الجديدة

- التصدير مفتوح لكل الشركات المصدرة سواء تمتلك أو لا تمتلك مزرعة أو محطة تعبئة، ما دامت الشركة ستقوم بالحصول على المنتج المصدر من مزرعة معتمدة والتعبئة في محطة معتمدة.

- يجوز للمزرعة التي تم اعتمادها التنازل عن كل محصولها أو جزء منه لصالح شركة أو أكثر مصدرة، بشرط أن يكون ذلك في حدود الكمية التي تم اعتمادها من المحصول في المزرعة.

- يجوز لمحطة التعبئة القيام بالتعبئة لمحطة أخرى على أن يوضع كود المحطة على عبوات التعبئة ويوضح في أوراق الشحنة المصدرة.

- تطبق المنظومة بشكل متوالٍ على جميع المحاصيل، ومحاصيل العنب والفراولة والفلفل هي التي يتم تطبيق المنظومة عليها في الوقت الحالي.

- سيتم وضع قائمة بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي تم اعتمادها علي الموقع الإلكتروني للمجلس وسيتم تحديثها باستمرار.

- يقدم المجلس التصديري دعمًا فنيًا مجانيًا بالتعاون مـع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

- إذا كانت المساحات متجاورة وذات مصدر مياه واحد ومزروعة نفس المحصول يمكن التعامل معها على أنها مزرعة واحدة ويتم في حالة اعتمادها منحها كودًا واحدًا.