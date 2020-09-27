محمد سلماوي ينفي ضياع مقتنيات يحيى حقي: محفوظة في متحف المشاهير

نفى الكاتب محمد سلماوي تعرض مقتنيات الكاتب الراحل يحيى حقي، للضياع، مؤكدًا أنها مازالت محفوظة ضمن متحف مقتنيات مشاهير الإبداع في اتحاد الكتاب فرع القلعة، حيث نُقلت هناك في الفترة التى كان فيها رئيسًا للاتحاد.

وأشار "سلماوي" إلى أن المتعلقات مازالت موجودة بالكامل، ولم يتعرض أي منها للتبديد، وذلك فى رده على ما تم تداوله فى بعض المواقع الإخبارية عن تعرض مقتنيات "حقي" للضياع بعد تسلميها لـ"سلماوي".

وأضاف "سلماوي" لـ "الوطن"، قائلًا "لدينا في مقر الاتحاد الكتاب الكائن بالقلعة، متحف لمقتنيات كبار الكتاب، مثل نجيب محفوظ، ويوسف السباعي وعلى أحمد باكثير، وسعد الدين وهبة، ونجيب سرور، ويحيى حقى، أيضًا"، مشيرًا إلى أن مقتنيات "حقي" موجودة منذ تاريخ استلامها من ابنته "نهى" وإلى الآن، ومنها عكازه، و"البوريه" الذي كان يرتديه، وتمثال صُنع له خصيصًا في مناسبة مرور مئوية ميلاده، وغيرها من المقتنيات.

وأعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، عن بدء تلقي أعمال المشاركة في مسابقة يحيى حقي للرواية لشباب الكتاب المصريين بداية من الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر، وعلى مدى شهر كامل، وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 150 ألف جنيه للمركز الأول، و70 ألفًا للمركز الثاني.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في بيان، إنَّ الجائزة تأتي وفق شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا، ويمثله المهندس محمود الشاذلي والدكتور فكري أندراوس، وهي جمعية أهلية مسجلة في أمريكا منذ 6 سنوات بهدف استمرار التواصل الفكري مع الوطن الأم - مصر، وتقديم المساعدة له في الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية، بالتعاون مع جمعية الجزويت الثقافية.

وأضاف "أبو الغار": يتحمل التحالف القيمة المالية للجائزة على أن تستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلًا عن استضافة حفل إعلان وتسليم الجائزة في أبريل المقبل، اختار التحالف اسم "حقي" لكونه واحدًا من أهم رموز الأدب المصرى الحديث، وقد تم التواصل مع نجلته نهى حقي التي وافقت على الفور، وسوف تلقي كلمة باسم الأسرة في حفل تسليم الجائزة.

وعن شروط التقدم للجائزة أوضح "أبو الغار" أنها تتضمن: ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وأن يكون العمل منشوراً برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل، يحق للناشرين والهيئات الثقافية والجامعات المصرية ترشيح أعمال يرون أحقيتها للجائزة.

وعن آلية التقدم للجائزة، أوضح "أبو الغار": التقديم إلكتروني، مع صورة من بطاقة الرقم القومى للمؤلف كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التى تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملء البيانات الخاصة بهم، وفي حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتمّ إرسال 6 نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالى: جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهراني الفجالة – القاهرة، أو بتسليمها باليد في الاستقبال بالجمعية. وفي حالة إرسالها بالبريد سوف يتمّ تأكيد استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية في حالة استلامها باليد