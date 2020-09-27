انتهاء أعمال رصف وتخطيط طريق دير الأنبا صموئيل في المنيا

أعلن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء أعمال رصف وتخطيط طريق دير الأنبا صموئيل المعترف، بجبل القلمون في عمق الصحراء الغربية، أمام مركز العدوة، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.

الطريق يبلغ طوله نحو 25 كيلو مترا، تبدأ من الطريق الصحراوي القاهرة أسيوط شرقا، وحتى عمق الصحراء الغربية في اتجاه الغرب.

يذكر أنه تم رصد مبلغ 48 مليون جنيه لرصف الطريق، وتم إسناد الأعمال للشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتم تكثيف العمالة والمعدات لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة.

وكان طريق مدق دير الأنبا صموئيل، شهد حادثين إرهابيين استهدفا زوار الدير، الأول كان في يوم الجمعة مطلع شهر مايو من عام 2017، وأسفر عن وقوع 28 شهيدا، والثاني كان في نوفمبر من عام 2018، وأسفر عن استشهاد 9 أقباط، ليبلغ إجمالي الشهداء في الحادثين 37، بخلاف عشرات المصابين.

دير الأنبا صموئيل المعترف «بستان جبل القلمون» بمحافظة المنيا، يضم الدير 4 كنائس، هي الأنبا صموئيل، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأنبا ميصائيل السائح، وكنيسة الشهداء، ويضم الدير مغارة الأنبا صموئيل المعترف.

ولقب على الدير اسم لقديس مسيحي هو الأنبا صموئيل المعترف الذي ولد سنة 597 ميلادية لوالد كان يعمل قساً ويدعى سيلاس، وذلك في بلدة مليج النصارى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويطلق على الدير أيضاً «بستان جبل القلمون» كونه يقع بجبل القلمون.