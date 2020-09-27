سيدة تواجه 17 رجلا في انتخابات النواب بدائرة مطروح الأولى

أعلنت رسمية عبدالحافظ ترشحها لانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي في الدائرة الأولى بمطروح، لتكون السيدة الوحيدة على مستوى الدائرة التي تخوض الماراثون الانتخابي أمام 17 رجلًا.

وقالت "عبدالحافظ"، اليوم، "رُشحت من قبل في الانتخابات البرلمانية في مطروح، والحمد لله، الجميع يعرفني، ويعرف مدى مساعدتي وخدمتي للناس جميعًا لكل من يقصدني في أي خدمات عامة".

وأضافت فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها من خلال البرلمان ستسعى جاهدة لتقديم جميع الخدمات التي تحتاجها الدائرة، والعمل على تنمية المحافظة، وتقديم الخدمات التي تحتاجها، ومساعدة المواطنين وتوصيل صوتهم للمسؤولين، من أجل النهوض بمطروح وخدمة أبنائها من مختلف الأطياف.

ولم تتقدم أي مرشحة أخرى لسباق الانتخابات البرلمانية في مطروح، لتغرد "عبدالحافظ" وحدها في مواجهة المرشحين الرجال.

ويخوض 18 مرشحًا ماراثون الانتخابات البرلمانية بدائرة مطروح الأولى، ومقرها قسم شرطة مرسى مطروح، منهم 17 رجلًا وامرأة واحدة، ويخوض حزب مستشقبل وطن بمرشحين على المقعد الفردي الوحيد وهما ياسين أبوصالح القطعاني، وجمال عبدالله رسلان، وشهرته جمال الشورى العميري، أما المرشحون الـ15 فبينهم مرشح مستقل و3 مرشحين عن الأحزاب.