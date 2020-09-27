3 جداول لأدوية المخدرات بعد استبعاد 17 مرشحا: بعضها للصداع والسرطان

كشف الدكتور أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، أنَّ هناك مجموعة من الأدوية ممنوع على الصيدلي بيعها دون "روشتة"، منها كل الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والمخدرة، مؤكّدًا أنَّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم بيع تلك الأدوية دون "روشتة"، على أن يكون مصدر تلك الأدوية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط.

وأكّد "أبو دومة"، لـ"الوطن"، أنَّ هناك قائمة محددة من قبل وزارة الصحة تشمل أهم أنواع الأدوية المخدرة، التي تؤثر على الصحة النفسية ويحظر تداولها إلا من خلال روشتات طبية، وهذه الأدوية لا تأخذ إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

وكانت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، أرسلت كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح، يحتوي على 17 اسماً باعتبار أنهم "غير لائقين طبياً"، "إيجابي مخدرات"، وورد بالكشف أسماء 14 رجلاً و3 سيدات.

"الوطن" ترصد أصناف الأدوية، التي حظرت وزارة الصحة تداولها وتوزيعها دون "روشتة"، حسبما أوضح "أبو دومة"، منها الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والأدوية المخدرة في جداول سميت بأدوية الجدول، التي يحظر تداولها وتوزيعها على الصيدليات العامة والخاصة إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويحظر بيع هذه الأدوية نقدًا ويكون البيع بفاتورة بيع بالأجل وتم وضع قواعد لبيع وتداول هذه المستحضرات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985.

وشدد على أنَّه يجب التفرقة بين الأدوية المخدرة مثل الأدوية المدرجة على الجدول رقم "1" الملحق بقانون المخدرات 182لسنة 1960 على سبيل المثال منها، "المورفين، البيتادين، الفنتانيل، الريتالين"، وتصرف هذه الأدوية بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة، وتحفظ التذكرة، وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية.

واستكمل: "تشمل أدوية الجدول الأول، التي تُصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة من اتحاد نقابات المهن الطبية يدون بها اسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته ولا تصرف إلا بعد مضي 5 أيام من تاريخ تحريرها وتسحب التذكرة الطبية وتسجل بدفتر المواد النفسية بالصيدلية وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بعلبة واحدة من أصغر عبوة مسجلة بوزارة الصحة والسكان، كما أن الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريا هي 10 جرامات من المواد الخام و10 عبوات من أصغر أو أقل العبوات المسجلة للمستحضرات".

الجدول الأول

وتتضمن أدوية الجدول الأول "كيتامين" يستخدم في التخدير للعمليات الجراحية بجميع أنواعه بالإضافة إلى المستحضرات التي تحتوي على مادة "ZOLPIDEM"، وهي أدوية تستخدم كمهدئات ومنومات وعلاج القلق.

وتضم أدوية الجدول أيضًا Ergotamine "إرجوتامين" وهو دواء يستخدم للصداع النصفي ويسبب ضبابية أمام العين بعد الحصول عليه ويمنع متعاطيه من قيادة السيارات، إضافة إلى PHENOBARBITONE "فينوباربيتال" وهو مهدئ ويعالج الصرع والتشنجات ويؤدي إلى حالة عدم التوازن ويسبب الأرق وأحيانا، ويسبب النوم العميق وقد يسبب الشعور بالدوخة خاصة عند النهوض، والنعاس أو التشويش أو ضبابية في الرؤية، وأحيانا يتسبب في تغيير طرق التفكير ولا ينصح بتعاطيه عند قيادة السيارات.

وتضم أدوية الجدول الأول "إفيدرين" أحد المنشطات، يعمل على زيادة إفراز الأدرينالين في المخ ويستخدم كمنبه وموسع للقصبات الهوائية ويستخدم مع مسكنات الألم في التخفيف من أعراض الزكام.

"سودوإفدرين"، يستخدم لاحتقان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية ومن آثاره الجانبية الدوخة والقلق وتسارع القلب أو الخفقان وارتفاع ضغط الدم.

"إرجوميترين"، يستخدم لمنع وعلاج نزيف الرحم بعد الولادة أو الإجهاض ومن آثاره الجانبية الغيبوبة والقلق والضبابية ويحذر استخدامه وبعدها قيادة السيارات.

الجدول الثاني

ويتضمن الجدول الثاني الأدوية التي تصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة وتختم التذكرة بخاتم الصيدلية، لعدم تكرار الصرف ولا تسحب ولا تسجل.

وتحدد الكمية بحد أقصى صنفين فقط وعلاج لمدة شهر واحد وتصرف 30 علبة من كل صنف وبحد أقصى 300 قرص لكل صيدلية.

وتضم أدوية برومازيبام لعلاج الأمراض العصبية ويعتبر مهدئا ومنومًا ومزيلًا للقلق بجميع أسمائها التجارية، وهي LEXOPAM، وجميع المستحضرات التي تحتوى على مادة الترامادول.

الجدول الثالث

وتشمل أدوية الجدول الثالث وهي أيضا تصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة من اتحاد نقابات المهن الطبية ومستثناة من شرط الكمية، بالإضافة إلى المستحضرات التي تحتوي على مادة "كلونازيبام" لعلاج بعض الاضطرابات النفسية والعصبية وتشبه أعراضه أعراض المخدرات والخمر وتشمل أسماؤه التجارية.